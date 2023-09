O AVS recebeu e venceu, este sábado de manhã, o Lank Vilaverdense por 2-0, numa partida da quinta jornada da II Liga.



Aos 40 anos, Nenê continua a ser decisivo. O avançado brasileiro foi a figura da partida ao anotar os dois golos (27m e 66m) da equipa liderada por Jorge Costa.



Este triunfo permitiu ao AVS fugir ao Santa Clara, que apenas joga mais tarde, no topo da classificação. Quem também ultrapassou à condição os açorianos na tabela classificativa foi o Marítimo.



Os madeirenses derrotaram o FC Porto B por 2-0, num jogo que se realizou em Vila Nova de Gaia. Lucas Silva, de penálti, abriu o marcador aos 56 minutos e deixou o conjunto de Tulipa confortável no jogo.



Por sua vez, os dragões viram o técnico António Folha ser expulso e o VAR invalidar um golo ao adversário. O final de jogo foi frenético com Bruno Marques a desperdiçar um penálti a favor do Marítimo (88m) antes de se redimir e assinar ele próprio o 2-0 final (90+5).



Classificação da II Liga