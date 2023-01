B SAD e Trofense empataram ao início da noite desta segunda-feira (1-1), no Jamor, em jogo da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Depois do nulo ao intervalo, Djalma, que entrou para a segunda parte, inaugurou o marcador para a equipa da Trofa, aos 48 minutos de jogo, de penálti.

Os azuis empataram aos 58 minutos, por Henrique, para o 1-1 final.

Com este resultado, a B SAD continua no 16.º e antepenúltimo lugar, de playoff de descida, com 16 pontos. O Trofense é 17.º e penúltimo, com 13 pontos, em lugar de descida e só à frente do Sp. Covilhã, 18.º e último, com oito pontos.

A ronda fecha com o Académico de Viseu-Benfica B, agendado para as 18 horas de terça-feira.