O Belenenses somou o primeiro ponto no regresso à II Liga, ao empatar com o FC Porto B (1-1), este domingo, no Restelo, em jogo da segunda jornada.

A equipa de Bruno Dias ficou em vantagem aos 68 minutos, graças a um golo de Mouhamadou Keita, mas consentiu o empate aos 75, por Zé Pedro.

Ainda antes do encontro no Restelo, a Oliveirense venceu o Lank Vilaverdense em Paços de Ferreira, por 2-1.

Guilherme adiantou os forasteiros mesmo em cima do intervalo (45m), André Soares (60m), de penálti, ainda empatou a partida, mas João Paulo garantiu o triunfo à turma de Oliveira de Azeméis já em tempo de descontos (90+2m).

A Oliveirense soma seis pontos em dois jogos disputados, enquanto o conjunto de Vila Verde tem apenas um ponto.

Resultados e classificações da II Liga