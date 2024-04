O Belenenses venceu em casa da Oliveirense, este domingo, por 2-1, na 30.ª jornada da II Liga.

A equipa do Restelo chegou ao segundo triunfo consecutivo graças aos golos de Felipe Dini (12m) e Rúben Pina (59m). Filipe Alves, aos 73 minutos, apontou o golo dos anfitriões.

O Belenenses, que continua em recuperação e ganhou três dos últimos quatro encontros, segue em zona de descida, no 17.º lugar, com 26 pontos, mas agora a apenas um ponto do Feirense, 16.º, e dois da Oliveirense, 15.ª, com 30.

Veja os golos da partida: