Uma equipa luta para subir, outra para não descer. Belenenses e Paços de Ferreira travaram a primeira de duas batalhas no playoff de acesso à II Liga, neste sábado, no Estádio do Restelo. Os de Belém ganharam por 2-1.

O Belenenses pareceu sempre mais esclarecido durante o duelo. Na primeira parte, a equipa do treinador João Nuno dominou mas não marcou. Na segunda parte chegaram os golos.

Diogo Leitão adiantou o Belenenses na frente aos 63m, com um tiro colocado. Welton Júnior atirou ao poste cinco minutos depois e ficou perto do empate. Quem não marca, sofre, e Xavi Fernandes fez o 2-0 dos lisboetas, de primeira, aos 73m.

Logo a seguir, o Paços Ferreira reduziu por João Pinto, extremo pouco utilizado esta época mas que mereceu confiança por Filipe Cândido, treinador recém-chegado. O suplente do Belenenses Camilo Triana foi expulso por desentedimentos fora das quatro linhas.

O segundo jogo acontece na Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, pelas 17 horas do próximo domingo, 1 de junho. A equipa da II Liga está em desvantagem em relação à da Liga 3.