O Farense empatou este sábado frente ao Belenenses, 0-0, no encontro a contar para a segunda mão do playoff de manutenção da II Liga e vai permanecer nas competições profissionais mais uma temporada.

Com uma enchente no Restelo como já não se via há alguns anos, o Belenenses procurava inverter a derrota trazida por 1-0 da primeira mão, mas era o Farense que levava mais perigo à baliza defendida por Guilherme Oliveira, que se mostrou em bom plano, ao evitar por várias vezes o golo algarvio.

O livre de Tiago Morgado em cima do intervalo foi mesmo a melhor oportunidade do Belenenses, mas o remate saiu à figura do guarda-redes do Farense.

Na segunda parte, os «azuis do Restelo» pressionaram e voltaram a estar perto do golo quando o cronómetro marcava 70 minutos. Boa jogada a terminar com o remate de Gastão a rasar o poste esquerdo.

O Farense foi aguentando o nulo no marcador até ao final e mesmo com as últimas incursões do Belenenses nos descontos, conseguiu garantir a manutenção na II Liga. Já o Belenenses volta a cair no playoff pela segunda vez consecutiva, depois de no ano passado terem sido eliminados pelo Paços de Ferreira.