O Paços de Ferreira alcançou a segunda vitória seguida na II Liga ao bater o Belenenses, no Restelo, por 1-0, numa partida da 17.ª jornada da prova.



Os castores foram sempre mais perigosos e já depois de terem tido um golo invalidado pela equipa de arbitragem chegaram à vitória. No primeiro minuto do período de compensação, os pacenses marcaram por Rui Fonte na sequência de um pontapé de canto da esquerda.



Com esta vitória, o Paços de Ferreira chegou aos 25 pontos e subiu provisoriamente ao quinto lugar, aproximando-se do topo da tabela. Por sua vez, o Belenenses é 17.º e penúltimo classificado com apenas 13 pontos.



Classificação da II Liga