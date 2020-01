Tomás Ribeiro, defesa-central do Belenenses, foi eleito o melhor jovem do mês de dezembro da Liga, prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

O atleta de 20 anos teve 16,44% dos votos e ficou à frente de Luís Maximiano, guarda-redes do Sporting, com 15,43% dos votos, e Tomás Tavares, lateral do Benfica que obteve 10,79% dos votos.

Já Miguel Bandarra, do Feirense, venceu a mesma distinção referente à II Liga. O jogador do Farense recolheu 17,56% dos votos, ficando à frente de Rui Moreira, do Varzim, com 13,40%, e Dénis Martins, do Vilafranquense, com 13,27%.