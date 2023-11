Bruno Dias já não é treinador do Belenenses, informou o clube.



O técnico, de 36 anos, não resistiu a mais um resultado negativo, desta feita diante do LANK Vilaverdense, o único emblema que ainda não tinha vencido na competição. O jovem treinador foi, lembre-se, responsável pela subida dos azuis do Restelo aos campeonatos profissionais.



Na presente temporada, Bruno Dias liderou o Belenenses a um triunfo em nove jogos da II Liga.