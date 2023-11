O Belenenses oficializou ao início da tarde desta segunda-feira a contratação de Vasco Faísca para assumir o comando técnico da equipa senior, num contrato válido até ao final da presente temporada.

O técnico português de 43 anos, diplomado com o curso UEFA A (nível 3), está sem clube desde que deixou o Farense, a 29 de janeiro ultimo, após uma derrota com o Torreense. Nos últimos anos conta com passagens no Alverca, Braga B e Olhanense.

Depois de ter representado o Belenenses como jogador, na época de 2005/2006 e na primeira parte da temporada 2006/2007, Vasco Faíca chega agora ao clube de Belém como treinador principal, onde contará com o apoio dos treinadores adjuntos Flávio Soares, Rodrigo Pinto e o preparador físico Rafael Rebelo, que se mantém na equipa técnica.