11 golos!

Este é, provavelmente, um dos jogos do ano em Portugal.

O Moreirense recebeu e venceu o Benfica B por 7-4, na 28.ª jornada da II Liga, num jogo de loucos marcado pela estreia do norueguês Andreas Schjelderup a marcar pelos encarnados e num desfecho que permite à equipa de Paulo Alves aproximar-se do objetivo da subida de divisão.

Ao intervalo havia 2-0 e a segunda parte foi de loucos, com nove golos, seis deles apenas num período de 13 minutos incríveis entre os 72 e os 85.

No Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, o Benfica B surgiu com dois nomes que tinham sido suplentes não utilizados pela equipa principal em Chaves, no sábado, Cher Ndour e Schjelderup, numa primeira parte em que os minhotos se colocaram na frente.

Aos 29 minutos, Platiny fez o 1-0 e Camacho dobrou a diferença ao minuto 35.

Após o descanso, Schjelderup reduziu para 2-1 ao minuto 53, estreando-se a marcar pelos encarnados, mas quatro minutos bastaram para o Moreirense repor a diferença, com o 3-1 de Rafael Santos.

O resumo do jogo:

Foi já dentro dos últimos 20 minutos que se assistiu a um dos períodos mais incríveis da época na II Liga – e talvez no futebol português – com seis golos em 13 minutos.

Henrique Pereira, num dos mais belos golos da manhã, reduziu de calcanhar para o 3-2 ao minuto 72. Aos 74, Pedro Santos fez o 3-3, mas o Moreirense conseguiu responder e fê-lo de forma tão superior quanto eficaz.

Em oito minutos, Alanzinho (75m), Kodisang (78m) e Lawrence Ofori (83m) colocaram o Moreirense a vencer por 6-3.

O Benfica B ainda respondeu de penálti, por Filipe Cruz (85m) e o jogo continuou aberto e com várias aproximações de parte a parte, culminando com o 7-4 final apontado por Ofori, o único jogador a bisar, já no quarto de seis minutos de compensação.

Com este resultado, o Moreirense volta às vitórias depois de um empate e uma derrota e soma 63 pontos no primeiro lugar. O Benfica B segue com 31 pontos e no 14.º lugar. Pode ser igualado pelo Nacional, se os madeirenses vencerem o Penafiel este domingo.