O Benfica B venceu o Académico de Viseu por 2-1, ao início da tarde deste domingo, no Estádio do Fontelo, em jogo de acerto de calendário, relativo à 16.ª jornada da II Liga portuguesa.

Na primeira parte, o Benfica B inaugurou o marcador aos 36 minutos, numa bela jogada coletiva, com um golo de Leandro Santos, assistido por Gonçalo Moreira.

Na segunda parte, os viseenses empataram ao minuto 57, num grande cabeceamento de João Guilherme, após cruzamento de Messeguem.

Porém, o Académico teve uma grande contrariedade com a expulsão de Robinho ao minuto 67. E foi já em inferioridade numérica que a equipa da casa deixou escapar pelo menos um ponto, com Peter Edokpolor a fazer o 2-1 para o Benfica B, ao minuto 85.

A equipa treinada por Sérgio Fonseca vê findada uma sequência de nove jornadas sem derrotas (seis vitórias, três empates). O Académico não perdia para o campeonato há três meses, desde 27 de setembro. Está no terceiro lugar, com 26 pontos, ainda que à condição, pois o Vizela (quinto 24 pontos) e a União de Leiria (sexto com 23) têm um jogo a menos.

O Benfica B soma a quinta jornada seguida a pontuar (três vitórias, dois empates) e está no sétimo lugar, com 21 pontos, à condição, pois há equipas próximas de si que têm menos um jogo realizado.