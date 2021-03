Gonçalo Ramos não foi convocado para a deslocação do Benfica ao reduto do Sp. Braga e vai ser utilizado pela equipa B encarnada na receção ao Leixões, para a II Liga.



O Benfica B recebe no Seixal, a partir das 16h00, a equipa de Matosinhos.



O Benfica B apresenta-se com: Svilar; João Ferreira, Morato, Tomás Araújo, Sandro Cruz, Umaro Embaló, Diogo Mendes, David Tavares, Gonçalo Ramos, Tiago Araújo e Henrique Araújo.