Os futebolistas do Benfica, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, fazem este domingo a estreia oficial com a camisola dos encarnados: são titulares pela equipa B, frente ao Tondela, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.

Benfica B e Tondela defrontam-se num encontro que tem apito inicial marcado para as 14 horas, no Benfica Campus, no Seixal.

No caso de Tengstedt, o dinamarquês de 22 anos já tinha estado na ficha de jogo da equipa principal, ante o Arouca, mas não foi utilizado por Roger Schmidt.

Quem volta a jogar pela equipa B é João Neves, que já foi utilizado por Schmidt na equipa principal em cinco ocasiões, a última no sábado, frente ao Casa Pia. Volta aos bês, onde fez o seu último jogo já a 12 de dezembro, frente ao Penafiel.