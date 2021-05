A equipa B do FC Porto visita o Seixal, casa do Benfica B, para lutar pela permanência na II Liga. A importância do jogo explica a chamada de oito jogadores da equipa principal dos dragões: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Romário Baró, Fábio Vieira, João Mário, Evanilson e Francisco Conceição. Leite, por exemplo, nunca tinha jogado pela equipa B esta época.



No Benfica, apenas Svilar e o lateral João Ferreira fazem parte do plantel principal.



O jogo arranca às 18 horas e diz respeito à última jornada da II Liga. O Benfica B é nono colocado e o FC Porto é 15º. Os dragões até podem perder, mas para isso precisam que o Vizela ganhe ao Vilafranquense.



EQUIPAS OFICIAIS:



BENFICA B: Svilar; João Ferreira, Tomás Araújo, Kalaica, Frimpong, Tiago Gouveia, Diogo Mendes, David Tavares, Vukotic, Henrique Araújo e Umaro Embaló.



Suplentes: Fábio Duarte (GR), Samuel Pedro, Luís Lopes, Rafael Rodrigues, Rafael Brito, Filipe Cruz,Martim Neto, Gonçalo Loureiro e Daniel dos Anjos.



FC PORTO B: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, João Marcelo, Diogo Leite e Nanu; Fábio Vieira, Mor N'Diaye e Romário Baró; João Mário, Evanilson e Francisco Conceição.



Suplentes: Ricardo Silva (GR), Danny Loader, Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Pedro Justiniano, Carlos «Hulk», Rodrigo Valente, Bernardo Folha e Igor Cássio.