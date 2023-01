O Benfica B somou a quarta derrota consecutiva na II Liga, ao perder no terreno do Faresen, por 5-2, em jogo da 16.ª jornada.

Os encarnados, que contaram com Henrique Araújo e Paulo Bernardo de início, sofreram logo aos 10 minutos, quando Cristian Ponde inaugurou o marcador. Aos 17, Henrique Araújo viria mesmo a devolver a igualdade e Gerson Sanches completou a reviravolta (21m).

Contudo, o Farense foi mesmo a vencer para o intervalo. Aos 27 minutos, Elves Baldé restabeleceu o empate e Pedro Henrique foi o autor do 3-2 (37m).

A segunda parte começou da pior forma para a equipa de Luís Castro. Segundos depois do apito inicial, a defensiva encarnada distraiu-se e Pedro Henrique ficou com via aberta para a baliza, mas foi derrubado por Lenny Lacroix, que de imediato viu cartão vermelho.

A formação de Vasco Faísca, a jogar em superioridade, ficou mais confortável e fixou o resultado graças a Ponde e Pedro Henrique, que completaram o bis, aos 49 e 57 minutos.

O Farense é segundo classificado, com 34 pontos, menos cinco do que o líder Moreirense. Já o Benfica B, ocupa o nono lugar.

Já o FC Porto B empatou a uma bola na receção ao Tondela.

Nilton Varela (74m) adiantou os dragões, mas Tomislav Strkalj (85m) fechou as contas do jogo, que ficou marcado pela estreia de Rodrigo Mora, jovem de 15 anos que se tornou o mais novo de sempre a representar uma equipa profissional do FC Porto e a jogar na II Liga.

Os dragões estão na sétima posição, com 23 pontos, enquanto o Tondela tem 20 e é 10.º.

Também este domingo, o Estrela da Amadora venceu na Madeira o Nacional, por 1-0, ascendendo ao terceiro lugar e aumentando para oito o número de jornadas consecutivas sem perder.

Os tricolores estão agora em igualdade pontual com o Académico de Viseu (27).

O único golo da partida foi apontado por Ronaldo Tavares, logo aos quatro minutos.

Já a equipa de Filipe Cândido, mantém-se na 13.ª posição, com 16 pontos.