A Oliveirense e o Benfica B empataram no início da tarde deste sábado, em Oliveira de Azeméis, por 2-2, na 8.ª jornada da II Liga portuguesa.

Numa primeira parte bastante dividida para ambos os lados, os golos da partida só viriam a surgir no segundo tempo. Aos 48 minutos, Míchel colocou a equipa da casa em vantagem mas três minutos depois, Henrique Pereira voltou a estabelecer a igualdade. Aos 83 minutos, Jonata Bastos apontou o 2-1. E quando já não se esperava alterações no marcador, Henrique Araújo arrancou o empate aos 90+6, num lance muito protestado pela equipa da casa, por posição irregular do avançado.

Com este resultado, o Benfica B ocupa o sétimo posto da II Liga com dez pontos, enquanto que a Oliveirense é 14.ª com seis pontos, à condição..