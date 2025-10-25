II Liga: Benfica B bate Feirense e soma primeira vitória na prova
Jelani Trevisan e Edokpolor marcam os dois golos das águias, no decorrer da segunda parte
O Benfica B deslocou-se até ao reduto do Feirense e venceu por 2-0, somando assim o primeiro triunfo na II Liga, ao fim de oito jornadas.
A primeira parte não teve grande história em termos de golos marcados, ainda que as águias tenham dominado em todos os aspetos do jogo, até ao intervalo. No regresso dos balneários, o Benfica B voltou a entrar mais forte e colocou-se em vantagem aos 67 minutos, por intermédio de Jelani Trevisan.
Este lance serviu de aviso para o Feirense, que até conseguiu responder com alguns remates enquadrados com a baliza de Diogo Ferreira, mas sem sucesso no que toca a dar a volta ao resultado. Ora, a regra básica do futebol é que quem não marca acaba por sofrer e foi isso mesmo que aconteceu. Peter Edokpolor estreou-se a marcar pela equipa B das águias, esta temporada, e confirmou um triunfo importante para os comandados de Nélson Veríssimo.
Com este resultado as águias mantêm o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com apenas sete pontos, e à frente do FC Porto B, último classificado da prova.