A equipa secundária do Benfica perdeu diante do Leixões, em Matosinhos, na tarde deste sábado, na jornada inaugural da II Liga. A equipa de Nélson Veríssimo até marcou primeiro, mas acabou a perder por 2-1.

Foi um jogo marcado por duas expulsões de jogadores benfiquistas - Nuno Félix viu a cartolina vermelha, diretamente, por entrada dura sobre Paulinho e quinze minutos depois, aos 78', Paul Okon viu outro vermelho direto.

Foi um jogo verdadeiramente infeliz para Nuno Félix, médio benfiquista, que falhou uma grande penalidade aos 18 minutos. O primeiro tento do jogo surgiu aos 42 minutos, através do cabeceamento do defesa Joshua Wynder. Canto batido por Hugo Félix.

Ainda antes do intervalo, Gustavo Marques marcou na própria baliza, com um desvio infeliz, e empatou a partida. O mesmo Gustavo viria a sair lesionado do campo. Mozino, aos 78 minutos, marcou o golo da vitória na recarga.

Ainda antes, às 14 horas, o Mafra recebeu o Paços de Ferreira e foi derrotado (0-1). Num jogo muito combativo, foi um único golo do experiente Rui Fonte que fez a diferença. Cumpre a segunda temporada no clube.