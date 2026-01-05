As equipas secundárias de Benfica e FC Porto empataram no Seixal nesta segunda-feira, em duelo da 17.ª jornada da II Liga portuguesa, a uma bola. Um jogo com duas partes distintas, em que o nono classificado concedeu um ponto aos dragões, que lutam para sair dos lugares de despromoção.

Leandro Santos, que deve rumar ao V. Guimarães, não esteve na ficha de jogo do Benfica B. Os encarnados contaram com João Rego, Rodrigo Rêgo e Diogo Prioste no onze. Daniel Banjaqui e José Neto foram titulares, sob o olhar atento de José Mourinho, que foi assistir ao jogo in loco juntamente com elementos da equipa técnica.

Já o FC Porto B contou com Yann Karamoh no onze, tal como João Costa. Mateus Mide, campeão mundial sub-17, jogou os primeiros minutos com a equipa B na segunda parte.

Primeira parte com um ritmo baixo, mas com chances de golo sérias para o Benfica B. Daniel Banjaqui era quase omnipresente nas ocasiões de perigo encarnadas. Primeiro, com um remate de pé esquerdo após arrancada pela direita; depois, a fazer um túnel e cruzar para Miguel Figueiredo, que rematou pouco por cima da trave.

Do lado esquerdo, era o lateral José Neto que dava profundidade e ameaçava a baliza do experiente João Costa. Obrigou-o a fazer uma defesa aos 31m e, aos 38m, o guardião ficou a olhar ao ver Neto rematar em jeito ao segundo poste, mas do lado errado do ferro. O FC Porto B tentava sobreviver.

O momento mais aceso da primeira parte foi mesmo quando o médio João Teixeira viu o cartão vermelho direto, mas após revisão, o árbitro David Silva anulou a decisão e deu amarelo ao médio do FC Porto B, após entrada sobre Diogo Prioste.

Na segunda parte, já após as saídas de Prioste e de João Rego do lado do Benfica B, a equipa de Nélson Veríssimo chegou à vantagem por intermédio de uma grande penalidade. Na sequência de um canto, João Fonseca sofreu um pisão e até ficou sem chuteira. Jelani Trevisan converteu com sucesso na cara de João Costa.

Do lado benfiquista, nota ainda para um remate à barra de Olívio Tomé, que entrou bem na segunda parte. Porém, no primeiro tiro enquadrado do FC Porto B, os visitantes chegaram ao golo. Gabriel Brás subiu à grande área contrária para cabecear a bola para dentro da baliza, saltando mais alto do que todos. 1-1.

Assim, o Benfica B soma mais um ponto e continua no nono posto, com 22 pontos. Já o FC Porto B ganha mais um ponto e soma 18, subindo provisoriamente ao 16.º posto.