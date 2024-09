O Benfica B recebeu a Oliveirense na tarde deste domingo, empatando a duas bolas com a formação que ocupa o último lugar da II Liga. Desta forma, a formação secundária dos encarnados perdeu a hipótese de ascender ao primeiro posto da tabela.

Diogo Prioste, capitão da equipa, marcou o primeiro golo de grande penalidade aos nove minutos. Hugo Félix fez o segundo tento apenas dois minutos depois, com um grande remate após fazer um 'túnel' a um oponente. A assistência foi de João Rêgo.

Daniel Candeias, antigo jogador do Benfica, ainda reduziu para a Oliveirense no final da primeira parte. Ao início da segunda, Veiga empatou a partida. O 2-2 persistiu até ao final do jogo, com o Benfica B a ocupar a terceira posição e a formação visitante fica na última.

No último jogo da quinta jornada do campeonato, o Vizela deslocou-se a casa do Leixões para levar de vencida os «bebés do mar». O sérvio Milovanovic marcou o único golo do jogo, de primeira, ao responder à assistência de Loppy, aos 69 minutos. Vizela fica no oitavo posto em e o Leixões em quinto.