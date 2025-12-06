Benfica B e FC Porto B regressaram aos triunfos na II Liga, este sábado.

No Seixal, os encarnados, que não venciam no segundo escalão há mais de um mês, bateram a Oliveirense por 2-0, com golos de Joshua Wynder (41m) e João Veloso (55m), ambos na sequência de pontapés de canto.

A partida marcou a estreia de José Neto (lateral-esquerdo campeão do mundo de sub-17) pela equipa secundária das águias, tendo sido lançado aos 61 minutos, assim como Daniel Banjaqui.

Já o FC Porto B, que vinha de um desaire na receção ao Lusitânia de Lourosa, foi até Matosinhos derrotar o Leixões por 4-2 nesta 13.ª jornada, numa partida com vários golaços.

A formação da casa até se adiantou no marcador, por Bica (26m), mas os golos de Brayan Caicedo (30m) e Kauê Rodrigues (45+8m, penálti) valeram a reviravolta aos dragões.

No segundo tempo, Benjamín Kanuric (54m) devolveu a igualdade ao marcador.

Leixões SC - FC Porto B está a ser um jogo recheado de golaços 🍿



Benjamin Kanuric encheu o pé e meteu o jogo na estaca zero desta forma 🥶#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalMeuSuper #LeixõesSC #FCPortoB pic.twitter.com/iFRsn0Z20R — sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025

No entanto, João Teixeira (62m) colocou o FC Porto B novamente na frente e, pouco depois, Tiago Andrade (68m) dilatou a vantagem portista.

Contas feitas, o Benfica B sobe ao 12.º lugar, com 14 pontos, os mesmos do FC Porto B, que segue na posição imediatamente abaixo. Já a Oliveirense, é 10.ª (15 pontos), ao passo que o Leixões ocupa o 14.º posto (13).