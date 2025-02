O Benfica B foi surpreendido pela Oliveirense na manhã deste domingo, por 3-2. Em Oliveira de Azeméis, a formação secundária dos encarnados foi batida pelo último classificado da II Liga.

O primeiro golo do jogo foi uma 'traição'. Jan Jevsenak, antigo jogador do Benfica B, marcou o primeiro tento do jogo a favor da Oliveirense. A equipa orientada por Nélson Veríssimo reagiu numa grande penalidade convertida por Gustavo Varela.

Dois minutos depois, o brasileiro Luan Farias fez a reviravolta e celebrou com estilo, com várias piruetas.

Numa sequência rápida de eventos, a Oliveirense fez o empate por Bastos, aos 39 minutos. Na segunda parte, Caballero fez o golo do 3-2 final. A equipa vencedora ainda ficou reduzida dez elementos, com a expulsão de Junior aos 85m.

O Benfica B vive uma má fase e perdeu pela terceira vez consecutiva. Tem 35 pontos, na terceira posição. Já a Oliveirense passa de último para penúltimo, com 18 pontos.

No outro jogo da manhã da II Liga, Vizela e Leixões empataram a zeros num jogo praticamente sem história. Vizelenses ficam em sétimo lugar, com 32 pontos. Os 'bebés do mar' somam 26, na 11.ª posição.