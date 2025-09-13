II Liga: Benfica B perde em Felgueiras e continua sem vencer
Nortenhos levam a melhor na receção aos encarnados por 2-1
O Benfica B continua sem vencer na II Liga, depois de somar nova derrota este sábado, por 2-1, na visita ao Felgueiras, na 5.ª jornada.
Vinda de três empates e uma derrota, a equipa de Nélson Veríssimo contou com João Veloso no onze.
Aos 33 minutos, numa jogada bem trabalhada pelos anfitriões, Pedro Rosas rematou cruzado e abriu o marcador. Ainda antes do intervalo, o Benfica B chegou à igualdade, por intermédio de João Rego, que aproveitou um erro do guarda-redes Cristiano Figueiredo. Após o golo, o capitão dos encarnados ficou lavado em lágrimas e apontou para o céu.
O 2-1 chegou já ao minuto 80 e pouco depois de um golo anulado ao Benfica B. Após um cruzamento rasteiro de Mathys Jean-Marie, a bola sobrou para Mario Rivas, que só precisou de encostar.
Com este resultado, os felgueirenses sobem, à condição, ao oitavo lugar, com sete pontos. Já o Benfica B, é 15.º, com três.