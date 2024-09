O Benfica B foi a Santa Maria da Feira arrancar o terceiro triunfo consecutivo na II Liga e subiu ao pódio da classificação, ficando a apenas um ponto dos líderes Académico Viseu e Penafiel.

O Feirense ofereceu boa réplica, ainda empatou o jogo por duas vezes, mas já não conseguiu anular o terceiro golo dos visitantes, marcado por José Melro aos 90+3.

A equipa liderada por Nélson Veríssimo adiantou-se no marcador, logo aos 8 minutos, com um golo de Gustavo Varela, a equipa da casa empatou, depois, aos 32, pelo experiente Petkov, mas foram os visitantes que chegaram ao intervalo em vantagem, com o norte-americano Joshua Wynder a marcar o seu segundo golo na competição no último lance da primeira parte.

Logo a abrir o segundo tempo, aos 47 minutos, Banjaqui voltou a empatar o jogo que seguiu equilibrado até perto do final. João Melro saltou do banco ao minuto 85, para render Hugo Félix, e acabou por marcar, aos 93, permitindo ao Benfica seguir numa senda de vitórias, a terceira consecutiva, depois da derrota diante do Leixões logo na ronda inaugural.

