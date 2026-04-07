O Benfica B venceu o Vizela por 2-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da II Liga, esta terça-feira. A formação da casa teve um golo anulado e dois cartões vermelhos.

As águias entraram a todo o gás na partida e, aos 30 minutos, já venciam por 2-0. Francisco Neto, assistido por Rêgo, fez o primeiro da partida (3m). Aos 20 minutos o Vizela podia ter feito a igualdade, contudo o tento foi anulado por fora de jogo de Fortuné. Depois de assistir o primeiro, Rodrigo Rêgo passou para Trevisan que ampliou o marcador para 2-0 (27m).

No segundo tempo o Vizela reduziu através de Morschel, aos 57 minutos, mas os encarnados mostraram-se capazes de segurar as ameaças do quinto lugar da II Liga e a defesa de Diogo Ferreira é prova disso.

Ora veja o momento do guardião do Benfica B:

A dez minutos do apito final, os ânimos aqueceram e Ítalo Henrique e Godwin, este último por agressão a Tomás Cruz, foram expulsos do encontro reduzindo a equipa da casa a nove jogadores.

Com este resultado, o Vizela é quinto classificado, com 44 pontos. O Benfica B, por sua vez, é oitavo com 40 pontos.

