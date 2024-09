O Benfica B venceu, de forma esclarecedora, o Paços de Ferreira, na tarde deste sábado. O jogo teve lugar na 'capital do móvel' e terminou com um 0-3 favorável às águias. Foi também um jogo marcado pelas estreias a marcar de Kiko e João Veloso.

Depois de ter empatado com a Oliveirense, o Benfica B vinha para este jogo de 'orgulho ferido'. Kiko, capitão de equipa, começou por tranquilizar a equipa com um golo aos 34 minutos, através de uma jogada de insistência. Foi o primeiro golo do lateral na equipa B, celebrado de forma acrobática.

Já na segunda parte, dois suplentes utilizados completaram o marcador. Aos 79m, Luan Farias cruza em zona privilegiada para João Veloso cabecear para dentro da baliza. Estreou-se também a marcar pela equipa B do Benfica, com um festejo eufórico.

Já o extremo José Melro finalizou as contas nos descontos da segunda parte, registando o segundo golo da época. Desta forma, a equipa secundária do Benfica está no primeiro lugar da II Liga, com 13 pontos, mas pode ser ainda ultrapassada pelo Penafiel ou Académico de Viseu. Já o Paços tem apenas quatro pontos e está em zona de despromoção.