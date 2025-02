O Benfica B voltou às vitórias na II Liga mais de um mês depois. A última vez que isso aconteceu foi a 17 de janeiro. Desde aí, o Benfica B tem perdido fulgor na tabela. Desta feita, nesta sexta-feira, venceu o Chaves em Trás-os-Montes, por 2-1.

O Chaves marcou primeiro golo do jogo, por intermédio de Wellington Carvalho, aos nove minutos. Foi verdadeiramente um tento caricato:

Já na segunda parte, o Benfica B empatou aos 50 minutos com golo de Joshua Wynder. Aos 74 minutos, o avançado Gustavo Varela fez o 2-1 favorável ao Benfica B. O jogo foi equilibrado, mas foi Nélson Veríssimo quem levou a melhor.

A equipa secundária do Benfica fica com 39 pontos, em terceiro lugar, enquanto o Chaves soma 38 pontos, em quinto posto, ambos com 24 jogos realizados.