O FC Porto B derrotou o Benfica B este sábado, por 3-1, num clássico da última jornada da II Liga, disputado no Olival.

Os dragões dominaram o encontro e o primeiro golo surgiu ainda antes do intervalo. Bernardo Folha aproveitou a sobra à entrada da área e rematou de pé esquerdo, aos 38 minutos, tendo inaugurado o marcador.

A abrir a segunda parte, João Marcelo completamente solto ao segundo poste, na sequência de um pontapé de canto, e dilatou a vantagem dos portistas (52m).

Já aos 70 minutos, Rodrigo Pinheiro penetrou na área e, na cara de Pedro Souza, fez o 3-0.

Em tempo de descontos, após um pontapé de canto batido por Filipe Cruz, Diego Moreira apareceu junto ao primeiro poste e finalizou de calcanhar.

Com esta vitória, o FC Porto B garante o quinto lugar da II liga, com 51 pontos. A época do Benfica B foi completamente diferente e a equipa de Luís Castro é 14.ª, com 38 pontos, podendo ainda ser ultrapassada pelo Nacional, que defronta o Académico de Viseu nesta jornada.

Antes do clássico dos bês, também este sábado, o Estrela da Amadora, que vai disputar o play-off de subida, venceu em casa do Penafiel, após operar uma reviravolta na segunda parte.

Sérgio Vieira apresentou uma equipa com 10 mexidas, já a pensar no jogo com o Marítimo e, aos 21 minutos, os durienses adiantaram-se, por Roberto. Em cima da meia hora, Adílio Santos dilatou a vantagem dos anfitriões.

O Estrela entrou com tudo no segundo tempo. Jean Felipe reduziu de livre direto, aos 49 minutos, no minuto seguinte João Reis empatou, e João Silva, aos 55, colocou o Estrela na frente.

A três minutos dos 90, Capita fixou o resultado em 4-2.

Os tricolores, que na próxima semana começam a discutir o play-off de acesso à Liga 2023/24, terminaram a época no terceiro lugar, com 63 pontos, enquanto o Penafiel ocupa o 13.º lugar, com 39.