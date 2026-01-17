O Benfica B recebeu e venceu o Desp. Chaves por 1-0, confirmando assim a subida (à condição) ao sexto lugar da II Liga e a quarta vitória nos últimos seis jogos para a competição.

No Seixal, as águias dominaram praticamente todo o encontro e o primeiro tempo fica marcado pela escassez completa de oportunidades dos flavienses, que chegaram ao intervalo reduzidos a dez elementos. Ktatau viu o cartão vermelho direto e condenou ainda mais o Desp. Chaves a um segundo tempo de sofrimento para impedir a ofensiva do adversário.

A segunda parte teve a mesma toada da primeira e os comandados de Nélson Veríssimo tentaram de tudo para chegar ao golo, mas este só apareceu em cima do apito final do árbitro. O guardião não conseguiu segurar um primeiro remate e viu a bola sobrar para João Fonseca, que encostou para o 1-0. Nos festejos, o central tirou a camisola e, por já estar amarelado, viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos.

Este resultado aproxima o Benfica B dos lugares cimeiros da tabela, que continua a ser liderada pelo Marítimo, sendo que as equipas que ocupam essas posições ainda não jogaram nesta jornada.