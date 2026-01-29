Três jogos depois, o Lusitânia de Lourosa volta a vencer no campeonato ao bater o Benfica B por 2-1, no centro de estágios do Seixal.

Tiago Dias e Miguel Pereira marcaram e garantiram o triunfo da formação visitante. Diogo Prioste fez o golo encarnado.

Depois do empate frente à formação do Chaves, o Benfica B procurava voltar a somar três pontos. Para isso, tinha de levar a melhor frente ao Lusitânia que, pelo mau momento da temporada, está há três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota).

No primeiro tempo, o domínio foi encarnado. O Benfica B foi, apesar de somar mais cinco remates que a formação visitante, para o intervalo com o resultado a zeros.

Na segunda parte toda a emoção, que esteve em falta nos primeiros 45 minutos, veio à tona. O Lusitânia chegou, ao contrário do que se esperava pela primeira parte do encontro, ao golo através de Tiago Dias (79m). Miguel Pereira aproveitou o embalo da equipa e fez o 2-0 ao minuto 86. Diogo Prioste ainda fez o golo da consolação para o conjunto encarnado ao minuto 90+8.

Com esta derrota, o Benfica B ocupa o décimo lugar, com 26 pontos. Já o Lusitânia está na sétima posição, com 28 pontos.





