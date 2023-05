Uma semana depois de ter quebrado o jejum de vitórias, em Penafiel, o Benfica B voltou a perder, em casa, na receção ao aflito Nacional (1-2), em jogo da 31.ª jornada da II Liga.

Os madeirenses abriram o marcador já perto do intervalo, aos 40 minutos, com um golo de Clayton, mas a formação do Seixal reagiu rápida e chegou ao empate mesmo sobre o final da primeira parte, com um golo do central albanês Adrián Bajrami.

Já no segundo tempo, aos 70 minutos, a equipa da Choupana recuperou a vantagem, com um golo de Dudu, e segurou os três pontos que lhe permitem ganhar distância sobre a zona de despromoção.

O Nacional passa a contar com 33 pontos, mais três do que a BSAD que está no lugar de play-off de despromoção. O Benfica B está logo acima dos madeirenses, com 35 pontos.

No outro jogo realizado já este sábado, Torreense e Trofense empataram sem golos. A equipa da casa segue num confortável nono lugar, com 41 pontos, mas a equipa da Trofa continua em posição de despromoção, com apenas 28.

Confira a classificação da II Liga