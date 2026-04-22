II Liga: Oliveirense vence Benfica B e ainda sonha com a manutenção
Encarnados perderam por 3-0
A Oliveirense venceu o Benfica B por 3-0 e somou três pontos importantes na luta pela permanência da II Liga.
Depois do empate diante da União de Leiria (2-2), os encarnados deslocaram-se ao reduto da Oliveirense com vontade de regressar às vitórias. A equipa da casa tinha o mesmo objetivo, uma vez que havia perdido com o Leixões (2-0) e pelo facto de ser o «lanterna vermelha» da prova.
Na primeira parte, Martim Ferreira marcou na própria e deu a vantagem à Oliveirense aos 44 minutos.
Depois do intervalo, a turma de Nélson Veríssimo procurou reagir, mas sem efeito. A equipa da casa aproveitou e Silva (60m) ampliou a vantagem. Luís Bastos, defesa da Oliveirense, sentenciou o resultado, assinando o 3-0 aos 77 minutos.
Apesar deste resultado, a Oliveirense mantém-se na última posição, com 30 pontos, e fica a cinco pontos do Paços de Ferreira, que ocupa o 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de permanência. O Benfica B, por sua vez, é sétimo classificado, com 41 pontos.