Depois de duas jornadas sem vencer, o Benfica B regressou aos triunfos na receção ao Académico de Viseu (1-0), esta segunda-feira, em jogo da 27.ª jornada da II Liga.

Nélson Veríssimo lançou Tiago Gouveia a titular na lateral-direita, numa altura em que, na equipa A, Bah está lesionado e Tomás Araújo tem sido opção. O jogador de 23 anos não jogava há sete meses, depois das operações ao ombro direito e a uma artroscopia do joelho direito.

Gouveia foi substituído ao intervalo, já depois de assistir Luan Farias para golo aos 31 minutos, contudo, o lance foi anulado por intervenção do VAR.

Ainda antes disso, aos 20 minutos, Sori Mané deixou os viriatos em inferioridade numérica.

O golo que decidiu a partida foi apontado aos 78 minutos, por Francisco Neto.

Os encarnados ocupam o sétimo lugar da II Liga, com 43 pontos, a seis do terceiro posto, que dá acesso ao play-off de subida. Já o Ac. Viseu, é 10.º classificado, com 37.