O Benfica B foi vencer à Trofa por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da II Liga, que fica definitivamente marcado pelo segundo golos dos encarnados, um pontapé de baliza a baliza que acabou com um autogolo infeliz do guarda-redes do Trofense.

A equipa da casa marcou primeiro, aos 32 minutos, por Mutsinzi, a passe de Maiga, mas o Benfica B acabou por dar a volta ao resultado na segunda parte.

O empate chegou de forma inesperada e ao mesmo tempo espetacular. Um pontapé longo do guarda-redes do Benfica, Samuel Soares, que levou a bila direitamente à trave e, depois, às costas do infeliz Miguel Santos, em queda, depois de ter falhado a interceção junto à barra. Um golo muito festejado por Samuel Soares e pelos companheiros.

Um golo intencional, segundo explicou o guarda-redes do Benfica, no final do jogo, na flash-interview. «Senti o guarda-redes um bocado adiantado e, como estava a favor do vento, decidi arriscar. Correu bem. Fiquei muito contente, mas mais contente com a vitória da equipa. Vai ficar na memória», destacou o jovem guardião.

O jogo seguiu equilibrado, mas os visitantes acabaram mesmo por virar o resultado, aos 82 minutos, com o possante Ndour a descer pela esquerda até à linha de fundo e a cruzar para a finalização fácil de Luís Semedo.

Com este triunfo, o Benfica B ascende ao terceiro lugar da classificação da II Liga, com 22 pontos, ficando apenas atrás do líder Moreirense (31 pontos) e do Farense (24). O Trofense, por seu lado, segue no 15.º lugar, com 10 pontos.

O grande pontapé de Samuel Soares e o azar de Miguel Santos: