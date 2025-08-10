O Benfica B empatou este domingo, na visita ao terreno do Desp. Chaves, por 1-1.

A disputar a primeira jornada da II Liga, os encarnados começaram melhor e abriram o marcador aos sete minutos de jogo, através de uma grande penalidade convertida por Gonçalo Moreira.

A equipa da casa chegou ao empate aos 20 minutos, com golo de Reinaldo. Já perto do fim, aos 88 minutos, José Melro recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Benfica B reduzido a 10 unidades.

Hugo Félix, recentemente apontado ao Casa Pia, não foi convocado.

O Desp. Chaves e o Benfica B somaram o primeiro empate da temporada e estão, numa altura em que ainda faltam várias equipas jogarem, em quarto e quinto lugar.