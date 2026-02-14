O Benfica venceu (4-2) o Felgueiras, num jogo que ficou marcado pelo regresso de Henrique Araújo à competição, após três meses afastado por lesão.

De resto, também Anísio, Banjaqui e Gonçalo Oliveira jogaram no Seixal, poucas horas após voltarem da Madeira, onde estiveram no banco no triunfo da equipa principal. José Neto e João Rego foram também titulares, completando o lote de cinco jogadores do plantel principal que ajudaram a equipa B.

Mas quem mais brilhou foi, de facto, Henrique Araújo, com Mourinho e Rui Costa nas bancadas e muito atentos.

O avançado de 24 anos abriu as contas do jogo através de uma grande penalidade (5m) e tornou-se o melhor marcador da história do Benfica B, com 30 golos. Ele que ainda haveria de fazer duas assistências.

A primeira foi para Gonçalo Moreira, que com uma bela jogada individual fez depois um golaço, que dilatou a vantagem para dois golos (42m).

A segunda assistência surgiu já na segunda parte, para José Neto, campeão do Mundo de sub-17, fazer também o gosto o pé (46m). Pouco tempo depois foi a vez de João Rego fazer o quarto golo encarando (54m).

Do lado do Felgueiras, Gabi Pereira reduziu para um golo aos 78 minutos. Mario Rivas, avançado espanhol, estabeleceu o 4-2 final (85m).

Sem mais golo no encontro, o apito final ditou um triunfo (4-2) para o Benfica B, que sobe agora ao sétimo posto com 30 pontos. O Felgueiras, pro sua vez, está em 12.º com 27 pontos.

