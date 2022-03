Começou entretida a jornada 26 da II Liga.

Em Coimbra, Académica e Benfica B protagonizaram um belo encontro: a vitória sorriu aos encarnados, por 4-3.O resultado começou a desenhar-se aos 36 minutos, quando João Resende abriu o marcador a favor das águias, com um desvio em cima da linha de baliza.

Só que os estudantes reagiram bem, e reagiram depressa. João Carlos empatou aos 49 minutos e bisou para o 2-1 quatro minutos depois.

Menos de um quarto de hora depois, João Resende também bisou e voltou a empatar a partida, e à entrada para os 15 minutos finais Martim Neto completou nova reviravolta.

Mas o jogo ainda tinha muito para dar. Aos 89 minutos, Mauro Caballero fez o 3-3 com um grande golo, mas borrou logo a seguir a pintura, ou ser expulso após um lance com Tiago Gouveia.

Tiago Gouveia «vingou-se» desse lance ao fazer o golo da vitória dos comandados de António Oliveira nos últimos segundos dos descontos, aos 90+5 minutos: num lance de bola, o extremo aproveitou uma saída incompleta de Stojković e fez um golaço.

Um final emocionante, só estragado depois por algumas «picardias» já após o apito final entre alguns jogadores.

Com este resultado, o Benfica B sobe à condição ao segundo lugar da tabela classificativa. Já a Académica continua no último lugar, com 15 pontos.

Varzim bate Académico

Num duelo de aflitos, o Varzim venceu na receção ao Académico de Viseu, por 1-0. Zé Tiago fez o único golo do jogo logo aos dez minutos.

Os poveiros assumiram à condição o 16.º lugar, do play-off de descida, e reduziram para cinco os pontos para o 15.º posto, precisamente o Académico.