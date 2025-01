No último jogo da 17.ª jornada da II Liga, o Benfica B venceu esta segunda-feira o FC Porto B, por 2-1.

Ao intervalo, as jovens águias já venciam por 2-0, com golos de Gustavo Marques (19m) e um espetacular pontapé de bicicleta de Gerson Sousa, aos 29 minutos.

No segundo tempo, o FC Porto B foi à procura do resultado e ainda conseguiu reduzir. De grande penalidade, Alarcón (53m) enganou André Gomes e atirou com confiança para o fundo das redes benfiquistas.

Com este triunfo, o Benfica B mantém o terceiro lugar na classificação com 31 pontos, já o FC Porto B continua em zona de despromoção, com 13 pontos conquistados.