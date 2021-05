O FC Porto B conseguiu a manutenção na II Liga, apesar da derrota na visita a casa do Benfica B por 2-1. A equipa de António Folha beneficiou das derrotas do Vilafranquense (em Vizela) e da Oliveirense (na Póvoa de Varzim).



Folha teve oito atletas da equipa principal ao seu dispor e foi um deles, João Mário, que inaugurou o marcador após jogada fantástica de Francisco Conceição. Minuto 38.



No segundo tempo, a equipa B do Benfica fez dois golos e deu a volta ao jogo. Tiago Gouveia (48) e Diogo Mendes (72) fizeram os golos da equipa treinada por Nélson Veríssimo.



Kalaica ainda foi expulso a seguir, mas o Benfica B agarrou a vitória. Devido à conjugação de todos os resultados, o FC Porto B também teve motivos para sorrir.



Sorrisos, infelizmente, é que não existiram no final da partida. Após confusão entre vários atletas, o árbitro teve de exibir pelo menos dois cartões vermelhos. Um a Daniel dos Anjos e outro a Rodrigo Conceição.

As decisões da II Liga trouxeram ainda a subida do Vizela à I Liga, o Arouca no play-off de subida e as descidas de UD Oliveirense e Vilafranquense à Liga 3.



FICHA DE JOGO:



BENFICA B: Svilar; João Ferreira (Filipe Cruz, 84), Tomás Araújo, Kalaica, Frimpong, Tiago Gouveia (Samuel Pedro, 74), Diogo Mendes (Gonçalo Loureiro, 84), David Tavares, Vukotic (Rafael Brito, 64), Henrique Araújo (Daniel dos Anjos, 83) e Umaro Embaló.



Suplentes: Fábio Duarte (GR), Luís Lopes, Rafael Rodrigues e Martim Neto.



FC PORTO B: Diogo Costa; Rodrigo Conceição, João Marcelo, Diogo Leite e Nanu; Fábio Vieira, Mor N'Diaye (Rodrigo Valente, 75) e Romário Baró (Igor Cássio, 84); João Mário (Danny Loader, 71), Evanilson e Francisco Conceição.



Suplentes não utilizados: Ricardo Silva (GR), Rafael Pereira, Gonçalo Borges, Pedro Justiniano, Carlos «Hulk» e Bernardo Folha.