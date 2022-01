O FC Porto venceu o clássico dos «bês contra o Benfica, no Seixal, graças a um golo aos 90+3. Peglow e Tomás Esteves - que não competia desde agosto - saltaram do banco para dar o triunfo aos dragões.



António Oliveira perdeu na estreia e viu a sua equipa deixar escapar a liderança isolada da II Liga - divide o primeiro lugar com o Casa Pia.



As águias foram melhores nos minutos iniciais e poderiam, inclusive, ter chegado ao golo. Wesley, defesa dos dragões, cometeu um erro incrível e isolou Tiago Gouveia. Valeu, porém, Ricardo Silva que evitou o golo do clube da Luz.



Tiago Gouveia, o melhor elemento do Benfica B na primeira metade, obrigou o guardião portista a nova defesa apertada ao minuto 18. Lentamente, o FC Porto B entrou no jogo e marcou na primeira grande oportunidade que criou. Gonçalo Borges aproveitou uma falha de comunicação entre Kokubo e Ganchas para marcar o terceiro golo na prova e adiantar os azuis e brancos.



O golo fez bem à equipa de Folha - ainda ausente do banco de suplentes por questões de saúde. Até ao intervalo, Léo Borges ainda tentou o golo de livre direto. Por outro lado, o Benfica B dispôs apenas de um livre direto de Duk, que saiu torto, para chegar à igualdade.



Duk não marcou a fechar a primeira metade, marcou a abrir a segunda. Na sequência de um canto de Camará, o extremo benfiquista antecipou-se ao marcador direto e cabeceou para o fundo da baliza de Ricardo Silva.



Tal como na primeira parte, o Benfica B entrou melhor, mas o FC Porto B não tardou a equilibrar novamente a partida. Cinco minutos após ter sofrido o empate, Gonçalo Borges - bela exibição - arrancou pela esquerda e serviu Loader que atirou com estrondo ao poste.



Entre paragens para substituições e assistência a jogadores, os portistas ameaçaram chegar novamente à vantagem. Desta feita foi Varela a obrigar Kokubo a defesa apertada. O relógio caminhava para o minuto 90 e parecia que o encontro iria terminar empatado. No entanto, aos 90+3, o Benfica B perdeu a bola a meio-campo, Tomás Esteves driblou Brito e lançou Peglow. Nóbrega entrou «à queima», foi batido pelo brasileiro do FC Porto B que, com toda a calma, fez o 2-1 final.



O resultado acaba por ser justo face ao que se passou no Seixal.