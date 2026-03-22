II Liga
Há 1h e 16min
VÍDEO: Gonçalo Moreira decisivo no triunfo do Benfica B sobre o Farense
Jovem de 20 anos marcou o único golo do triunfo por 1-0
GP
O Benfica B recebeu e venceu este domingo o Farense por 1-0, numa partida a contar para a 27.ª jornada da II Liga.
O golo que garantiu o triunfo aos encarnados foi apontado por Gonçalo Moreira, aos 65 minutos, depois de uma jogada algo confusa. O jovem de 20 anos foi o mais esclarecido e acabou por conseguir encostar para o fundo das redes.
Com este triunfo, o Benfica B encontra-se no nono lugar da classificação, com 37 pontos, e agudiza a época do Farense, que está no 16.º posto, que vale o playoff de despromoção.
