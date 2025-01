Gianluca Prestianni foi titular na equipa B do Benfica e acabou por abrir caminho para a goleada sobre o Leixões (4-0), no Seixal, no jogo de abertura da segunda volta da II Liga. O argentino marcou, mas a grande figura deste jogo acabou por ser Gerson Sousa que bisou no jogo, com destaque para o segundo golo, a sair de um desvio de calcanhar repleto de classe.

Com pouco espaço na equipa principal [apenas 276 minutos na Liga], o avançado argentino foi opção de início na equipa de Nélson Veríssimo e correspondeu, desde logo, com a abertura do marcador, aos 10 minutos de jogo. Um grande golo por sinal, com o jovem avançado a tirar um adversário da frente, antes de rematar, de fora da área, com o pé direito, sem hipóteses para Stefanovic.

Claramente por cima do jogo, o Benfica acabou por duplicar a vantagem, ao minuto 35, com Hugo Félix a conduzir a bola pelo corredor central e a abrir na esquerda para o remate cruzado de Gerson Sousa. Um resultado que dava conta da superioridade do Benfica nesta fase do jogo.

A segunda parte começou menos entretida, com muita luta, mas poucas oportunidades, com destaque para uma entrada dura e inadvertida sobre um dos auxiliares que teve de receber assistência.

O Leixões acabou por arriscar mais na etapa final do jogo e acabou por consentir mais dois golos. O terceiro, ao minuto 76, resultou de uma jogada de insistência do Benfica. A equipa de Matosinhos tinha acabado de afastar uma bola da sua área, mas João Veloso, fora da área, rematou forte e Gerson Sousa, com classe, desviou de calcanhar para o 3-0.

Mais quatro minutos e mais um golo, desta vez com assinatura de José Melro que, logo depois de saltar do banco, aproveitou um mau atraso do Leixões para bater Stefanovic pela quarta vez.

Com esta vitória, o Benfica B ultrapassa o Tondela e sobe ao segundo lugar da classificação da II Liga, ficando a apenas um ponto do líder Penafiel. O Leixões, por seu lado, segue no 10.º lugar, com menos onze pontos do que a equipa de Nélson Veríssimo.