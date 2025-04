O Benfica B foi esta sexta-feira ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa vencer a União de Leiria por 3-0 e, desta forma, ultrapassou o adversário direto e subiu até ao quarto lugar da classificação da II Liga, ficando a apenas um ponto do terceiro lugar do pódio, ocupado pelo Alverca.

Num jogo em que Leonardo Santos e João Rego foram titulares, a primeira parte até foi equilibrada, num jogo bem disputado, mas com escassas oportunidades de golo.

A segunda parte foi bem diferente, até porque Hugo Félix marcou logo a abrir, na sequência de uma transição rápida de José Melro, mas o golo acabaria por ser anulado por falta ofensiva. Não valeu, mas o marcador seria ativado logo a seguir, aos 54 minutos, com João Rego a marcar na sequência de um cruzamento de Leandro Santos da direita.

Bola ao centro e novo golo para o Benfica, aos 56 minutos, com os papéis a inverterem-se, com João Rego a assistir Leandro Santos para o seu primeiro golo na temporada. A equipa de Nélson Veríssimo estava, nesta altura, claramente por cima do jogo e aproveitou a pressão alta do Leiria para chegar aos 3-0 aos 64 minutos, com Kiko Domingues a escapar pela esquerda e a servir João Melro que, depois de contornar Kieszek atirou para as redes vazias.

A equipa da casa já não conseguiu melhor do que reduzir a diferença já perto do final, aos 89 minutos, numa transição rápida pela direita, conduzida por Orphé Mbina que cruzou rasteiro para a finalização de Vega.

Com esta vitória, o Benfica sobe até ao quarto lugar, enquanto a União de Leiria segue no sétimo lugar, com 43.

Os golos deste jogo:

