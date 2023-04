Mais de um mês após a última vitória, o Benfica B voltou aos triunfos, ao derrotar o Penafiel por 3-0.

Os comandados de Luís Castro, que estavam ainda sem vencer fora de portas há praticamente seis meses, fizeram uma exibição sólida e a meio da primeira parte já venciam por dois golos de diferença: Gilson Benchimol inaugurou o marcador aos 17m e Henrique Pereira ampliou a vantagem das águias pouco depois.

Na segunda parte, Gerson Sousa fez o 3-0 ao minuto 56.

O Penafiel, treinado pelo ex-jogador do Benfica e, também, ex-treinador do Benfica B Hélder Cristóvão, tentou reagir, mas esteve pouco inspirado no capítulo da finalização.

Com este resultado, o Benfica B soma três pontos importantes na luta pela permanência na II Liga: está agora no 13.º lugar com 35 pontos (os mesmos do Penafiel), mais oito do que o BSAD (lugar de play-off de manutenção) e 11 do que o Trofense, a primeira equipa abaixo da chamada linha de água.