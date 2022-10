Após dez vitórias e apenas um empate nas 11 primeiras jornadas da II Liga, o Moreirense caiu.

A equipa minhota orientada por Paulo Alves perdeu no Seixal com o Benfica B por 2-1 num jogo que até começou bem para o lado do líder isolado do segundo escalão.

Aos 4 minutos, André Luís deu vantagem aos visitantes, mas a reação das águias não tardou muito.

Com Lucas Veríssimo novamente no onze para recuperar o ritmo competitivo perdido após uma longa paragem por lesão - Paulo Bernardo e Henrique Araújo também foram titulares - os encarnados empataram aos 17m por Gerson Sousa.

Aos 45+2m, Pedro Santos fez o 2-1 final, num remate forte e colocado de pé esquerdo de fora da área.

Esta foi a terceira vitória seguida do Benfica B na II Liga, quarta nos últimos cinco jogos. As águias estão agora no 2.º lugar com 19 pontos, em igualdade com o FC Porto B.