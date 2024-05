O Benfica B recebeu e venceu o FC Porto B, por 5-2, no último jogo das duas equipas na II Liga.

No Seixal, os encarnados entraram melhor e, ainda antes da meia-hora, já venciam por 3-0: Cauê fez o 1-0 aos 20 minutos, Pedro Santos, com um belo golo, ampliou a vantagem aos 25 minutos e Henrique Pereira fez o terceiro aos 28 minutos.

Os comandados de Nélson Veríssimo nem precisaram de um grande caudal ofensivo para construírem uma vantagem considerável, aproveitando algum desnorte defensivo do adversário.

O FC Porto reagiu no início do segundo tempo, entrou melhor, mas acabou traído por essa maior exposição. De contra-ataque, Pedro Santos (58m) e Henrique Pereira (66m) bisaram e as águias chegaram ao 5-0.

A formação portista reduziu logo a seguir, com um golaço de Romain Correia de livre, e a cinco minutos dos 90, Gustavo Marques, com um autogolo, fez o 5-2 final.

Ao fim de 34 jornadas, o Benfica B termina a II Liga com 45 pontos: para já, fica na oitava posição. O FC Porto fica com 44 pontos – é décimo, à condição.