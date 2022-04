As equipas B de Benfica e FC Porto foram derrotadas na tarde deste domingo em casa, respetivamente por Académico de Viseu (1-2) e Vilafranquense (0-1), em jogos da 31.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, ao passo que o Nacional triunfou pela margem mínima na receção ao Farense (3-2).

No Benfica Campus, Famana Quizera (30m) e Daniel Nussbaumer (34m) deram vantagem de dois golos ao Académico de Viseu, que segurou a diferença mínima para o triunfo, já depois do golo de Tiago Gouveia, na segunda parte, ao minuto 79.

Já no Estádio Luís Filipe Menezes, um golo do avançado brasileiro Nené voltou a valer pontos ao Vilafranquense, desta feita frente aos bês azuis e brancos. O único tento da partida aconteceu ao minuto 37 da primeira parte.

Já no Estádio da Madeira, golos de Marco Matias (37m), João Camacho (66m) e Dudu (75m) permitiram ao Nacional vencer o Farense por 3-2. Os algarvios estiveram em vantagem graças a um golo de Mayambela (32m) e reduziram já em tempo de compensação, por Robson (90+3m).

Já este domingo, com a derrota do Feirense em Penafiel, o Casa Pia garantiu, no mínimo, o lugar de play-off de subida, tendo também visto confirmada a liderança isolada fruto do empate do Rio Ave.