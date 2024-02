O Benfica B empatou esta tarde na receção ao Leixões (1-1), em jogo da jornada 21 da II Liga.

Com André Gomes na baliza, os encarnados adiantaram-se no marcador aos 39 minutos, com um golo de Gerson Sousa, após um passe de Lenny Lacroix.

A equipa de Matosinhos chegou à igualdade já na reta final da partida, mais concretamente aos 83 minutos: Danrlei fez o 1-1, servido por Paulite.

Com este resultado, o Benfica B segue no nono lugar, com 27 pontos, ao passo que o Leixões é antepenúltimo, com 18 pontos.