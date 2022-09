O Benfica B recebeu e goleou o Sporting da Covilhã por 4-0, no Benfica Campus, no Seixal, em jogo da 7.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Três dos quatro golos foram apontados por avançados que fazem parte do plantel principal, comandado por Roger Schmidt.

Henrique Araújo bisou, ao abrir o marcador aos oito minutos, fechando-o aos 90+3m. Pelo meio, Rodrigo Pinho fez o 2-0 aos 13 minutos e Henrique Pereira o 3-0, ao minuto 46.

Paulo Bernardo e Diego Moreira, outros elementos com ligação ao plantel principal, também foram titulares no jogo desta manhã.

Com este resultado, o Benfica volta às vitórias, a segunda na prova, somando agora nove pontos. Está a meio da tabela, à condição no oitavo lugar. Já o Sp. Covilhã, que só venceu na primeira jornada, vai em seis rondas seguidas sem vitórias e mantém os cinco pontos, à condição no 16.º lugar e em risco de cair para lugares de descida direta, mediante o que o Trofense faça ante o Nacional ainda neste domingo.

Farense vence… e Moreirense é mais líder mesmo escorregando

No outro jogo desta manhã, o Farense recebeu e venceu o Vilafranquense, por 2-1, no Estádio de São Luís, impondo a primeira derrota à equipa comandada por Rui Borges.

Nené, um dos nomes incontornáveis deste Vilafranquense, inaugurou o marcador aos 22 minutos, mas Cristian (50m) e Rui Costa (79m) deram a volta ao marcador para o conjunto orientado por Vasco Faísca.

Com este desfecho, o Farense iguala o Vilafranquense com 15 pontos, na segunda posição, sendo que o Moreirense, que sofreu o primeiro empate após seis vitórias, no sábado, acaba por tornar-se mais líder, agora com quatro pontos de vantagem para os oponentes mais próximos.